Exklusiv, exzellent

Sie – genau SIE – sind heute unser Gesprächspartner.

Vielleicht sind wir uns schon einmal begegnet, vielleicht ist dies auch das erste Treffen zwischen Ihnen und uns. WIR sind der „Mannheimer Morgen“ (MM) – die Tageszeitung für die Stadt und die Region. Für Sie haben wir eine Auswahl der besten Artikel, Grafiken, Bilder aus den vergangenen zehn Monaten in dieser Ausgabe zusammengestellt.

Beispiele?

Videoüberwachung in Mannheim: Alle vorhandenen und geplanten Standorte auf einer Doppelseite – so klar und übersichtlich bietet Ihnen das kein anderes Medium.

Wirtschaftsgeschichte: Wie das Unternehmen General Electric (GE) sich immer mehr aus Mannheim zurückzieht – eine Detailanalyse, die Sie sonst nirgends so finden.

Deutsche Eishockey-Liga: Der neue Trainer der Adler Mannheim, Pavel Gross, will die Mannschaft zu alten Erfolgen führen – ein exklusives Interview, das Gross dem „MM“ vor allen anderen gab.

Bürgerbarometer: Der „MM“ arbeitet mit der Forschungsgruppe Wahlen zusammen und befragt die Einwohner nach ihrer Meinung zu aktuellen Themen in der Stadt – niemand sonst geht der Stimmung in Mannheim so tief auf den Grund.

Wir zeigen Ihnen heute auf 32 gedruckten Seiten und hier auf unseren Nachrichtenwebseite Mannheimer-Morgen.de unsere stärksten Angebote. Sie finden in der gedruckten Ausgabe ganze Seiten und informative Panorama-Seiten zu einem Thema – oder mehrere einzelne Texte zu verschiedenen Themen auf einer Seite.

Und dann haben wir Ihnen noch unser „Wochenende“ dazu gelegt. Es kommt jeden Samstag zusätzlich zur Tageszeitung zu unseren Abonnenten. Da steckt – wie immer – eine Menge drin, diesmal auch für Fußballfreunde, die an Muskeln und dem Innenleben von Sportlern interessiert sind. Schicken Sie eine Mail an mich, wenn Sie Fragen haben: dluebke(at)mamo.de – oder rufen an unter 0621 392 2323.

Ich wünsche Ihnen ein anregendes Lese-Wochenende!

Dirk Lübke, Chefredakteur