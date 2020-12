Experten zum Placebo-Effekt

Heidelberg.„Update Placebo. Nichts drin und trotzdem wirksam“ ist eine Diskussion überschrieben, zu der das Deutsch-Amerikanische Institut im kostenlosen Livestream am Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr einlädt. Ulrike Bingel, klinische Neurowissenschaftlerin der Uni Essen, Ulrich Dirnagl, Direktor der Abteilung Experimentelle Neurologie an der Charité Berlin, und Robert Jütte, Medizinhistoriker und bis 2020 Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart, tauschen aktuelle Erkenntnisse zu den „Schein-Medikamenten“ aus (http://bit.ly/GH_Stream_Placebo).