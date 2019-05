„EZB-Präsidentenamt für Deutschland wichtiger als Chefsessel der EU-Kommssion“

Mannheim.Der ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann hat die nach der Europawahl anstehenden Entscheidungen für das Amt des Kommissionspräsidenten sowie des Präsidentenamts der Europäischen Zentralbank (EZB) kommentiert. Mit Manfred Weber und Jens Weidmann gibt es für beide Ämter aussichtsreiche deutsche Kandidaten. Die Bundesregierung solle ihre Personalstrategie überdenken und eindeutig den EZB-Präsidentensessel für Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, beanspruchen, appellierte Heinemann.

„Für Deutschland ist die Besetzung des EZB-Präsidentenamtes von größerer ökonomischer Bedeutung als der Chefsessel der EU-Kommission“, sagte Heinemann. Die Kommission verfüge zwar in der EU-Gesetzgebung über die Gesetzesinitiative, letztlich bedarf aber jedes Gesetz der Zustimmung von Rat und Parlament, so Heinemann weiter. „Die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament werden den Handlungsspielraum des nächsten Kommissionspräsidenten so stark einengen, dass die Frage seiner eigenen politischen Überzeugungen wenig relevant ist.“ Laut Heinemann sei dies für die EZB anders: Der EZB-Rat entscheide über alle Maßnahmen der Geldpolitik in völliger Unabhängigkeit von Parlament oder Rat. Dazu gehörten seit 2010 auch Entscheidungen über den Kauf von Staatsanleihen der Euroländer.

Nach Ansicht von Heinemann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der nächste EZB-Präsident in seiner achtjährigen Amtszeit mit einer italienischen Schuldenkrise konfrontiert wird. „Die Frage, ob die EZB dann in großem Maße Staatsanleihen Italiens kaufen wird, ist für Deutschland von enormer finanzieller Relevanz.“ Unter Mario Draghi habe die EZB bereits italienische Staatsanleihen im Umfang von 370 Milliarden in ihre Bilanz genommen und finanziere damit heute schon 16 Prozent der gesamten Staatsschuld des Landes.“Mit einem EZB-Präsidenten, der wie Jens Weidmann als Kritiker der Anleihekäufe gilt, sinkt die Gefahr einer von der EZB organisierten umfangreichen Transferlösung für hoch verschuldete Eurostaaten“, so Heinemann abschließend.