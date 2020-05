Facebook-Meinungen: "Die machen alles kaputt"

Mannheim.Das Wochenende lockte viele Mannheimer in die Innenstadt. Dabei kam es - wie berichtet - zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen - und sogar zu Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Auf Facebook sorgt das Verhalten mancher Mannheimer für gespaltene Reaktionen. Einige zeigen Verständnis für die Verstöße, andere äußern großen Unmut gegenüber „Corona-Ignoranten“.

Hier ein Überblick über die Stimmen aus dem Netz:

„Das war fast zu erwarten, diesen Idioten haben wir dann zu verdanken, falls einiges wieder zurückgenommen wird“, schreibt Rick Eli in Bezug auf die Verstöße. Mit diesen Befürchtungen ist er im Netz nicht alleine: „Warum muss gleich so übertrieben werden? Die machen alles kaputt, bis wieder alles zu hat“, so Kerstin Chilinski. Thorsten Benner kommentiert: „Ich möchte mich bei Euch allen Trotteln bedanken, dass wir wegen steigender Fallzahlen vermutlich dann im Hochsommer alle weiter/wieder im noch verschärfteren Lockdown sein werden.“ Auch Martina Willrich fürchtet, dass das leichtfertige Verhalten zu stärkeren Einschränkungen führt: „Das ist nicht cool, das ist dumm. Und vor allen Dingen asozial der gesamten Bevölkerung gegenüber.“

Eine Nutzerin, die sich Nicole Einspunktnull nennt, schreibt: „Leben und leben lassen. Wer Angst hat, bleibt drin.“ Aurel von Sacher lobt, dass die Bundesregierung im europäischen Vergleich frühzeitig Maßnahmen ergriffen hat. Dieses Handeln habe zum „Präventions-Paradox“ geführt: Katastrophale Zustände seien verhindert worden und nun kämen Vorwürfe der Hysterie auf, „weil von der Katastrophe draußen ja überhaupt nix zu sehen ist“.

Daniel Huber warnt vor dem „Trugschluss“, dass das Virus bereits überwunden sei: „Wir müssen so lange vorsichtig sein, bis es einen Impfstoff gibt mindestens.“

Einige Nutzer halten die Corona-Maßnahmen für übertrieben: Die „hochgespielte Grippennummer“ nerve, schreibt Enrico Gohr: „Es ist Zeit, dass es raus geht, kein Wunder, dass die Menschen aggressiv werden.“ Diese Stimmen kommentiert Peter Hemberger voller Ironie: Die Bilder aus Italien und New York seien wohl von bezahlten Schauspielern gestellt worden.