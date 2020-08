Facebook-Nutzer: Samstag ohne Seniorenschwimmen reicht nicht aus

Mannheim.Die momentane Hitzewelle und die Corona-bedingten Obergrenzen für Badegäste in den städtischen Freibädern haben am Wochenende für deren Schließung gesorgt. Schon am frühen Samstagmorgen warteten die Massen vor den Bädern. Aus diesem Grund hat die Stadt beschlossen, das Seniorenschwimmen für Menschen ab 60 Jahren von 9 bis 11 Uhr nur noch werktags anzubieten (wir berichteten). „Das ist eine faire und gute Entscheidung“, findet Facebook-Nutzerin Beatrix Keller. Doch die große Mehrheit der Nutzer sieht in der neuen Regelung der Stadt keine Lösung für den Ansturm auf Mannheims Freibäder.

„Das wird nichts am stundenlangen Anstehen ändern“, kritisiert auch Nutzerin Brigitte Schleihauf im sozialen Netzwerk. „Vor allem, wenn nur eine Kasse geöffnet wird.“ Genau das erhofft sich aber die Stadt Mannheim: Mit den beiden zusätzlichen Stunden am Samstag für alle Besucher soll die Situation am Einlass entzerrt werden. „Wenn wir am Wochenende über 30 Grad Celsius haben, können wir durch die Erweiterung des Zeitfensters die Besucherströme besser steuern“, sagt der städtische Fachbereichsleiter Uwe Kaliske dieser Redaktion auf Anfrage. Einige Facebook-Nutzer wollen zur Entzerrung an den Kassen beitragen: Celina Wayne kommentiert, sie würde jetzt früher am Samstagmorgen zum Freibad fahren. Darin sieht Facebook-Nutzer Thorsten Brauch das nächste Problem: „Dann ist um 10 Uhr schon voll und keiner kommt mehr rein“, kommentiert er.

„Die Familien und speziell auch die Kinder mussten schon genug Einschränkungen aushalten und die Senioren gehen sowieso unter der Woche, frühmorgens zum Schwimmen“, schreibt Beatrix Keller weiter. Sie hält die Entscheidung der Stadt, das Seniorenschwimmen samstags abzuschaffen, für gerechtfertigt. Facebook-Nutzerin Monika Probst meint allerdings: „Hier wird vergessen, dass wir 2020 haben und Senioren bis mindestens bis 67 arbeiten müssen.“ Nutzer Uwe Waldhof hält die Trennung zwischen Alt und Jung für „diskriminierend“.

Kritik an Obergrenze

In den städtischen Freibädern gilt: Wer zuerst kommt, darf rein - und zwar nur bis die jeweilige Obergrenze erreicht ist. Dieses Konzept sei das „eigentliche Problem“ in der Debatte, findet Facebook-Nutzerin Sunny Katie. Denn: Es dürfe nur eine gewisse Personenanzahl ins Schwimmbad, aber „es wird nicht geschaut, wer das Bad wieder verlässt.“ So bestehe wenigstens die Chance, nach Feierabend noch schwimmen zu können, kommentiert auch Nutzer Michael Schmidt. „Viele gehen mittags um zwei, halb drei. Also warum dann nicht wieder neue Leute reinlassen?“ Nach Ansicht der Facebook-Nutzerin Marion Schi wird durch eine Obergrenze das Infektionsrisiko nicht verringert: „Das Problem wird doch nur verlagert. Wenige dürfen ins Bad, also gehen alle an den See. Da liegen sie Handtuch neben Handtuch“, findet sie.