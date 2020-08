Fähre Neckarhausen-Ladenburg im ZDF

Edingen-Neckarhausen.Nachdem die Dreharbeiten an der Fähre Edingen-Neckarhausen im Juli für großes Aufsehen gesorgt haben, folgt nun die Ausstrahlung in der ZDF-Fernsehsendung „sonntags – TV fürs Leben“. Diese wird am heutigen Sonntag von 9 bis 9.30 Uhr unter der Überschrift „Leben am Fluss“ zu sehen sein. Eine Wiederholung des Beitrags wird am Freitag, 21. August, um 12.45 Uhr bei 3sat gezeigt. Die Dreharbeiten wurden vom Förderverein Fähre Neckarhausen und der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.