Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei – medizinischer Notfall als Ursache

Landau.Ein Autofahrer ist auf der A65 in Richtung Karlsruhe der Polizei davon gefahren. Diese teilte mit, dass der Mann in Schlangenlinien gefahren sei und Anhaltezeichen der Beamten missachtet habe.

Der 49-jährige Mann fuhr von Landau kommend auf der A65 in Richtung Karlsruhe. Hier sei er in starken Schlangenlinien gefahren. Dies hätten mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet. Eine Streife konnte den Wagen ausfindig machen, der Fahrer missachtete aber die Haltezeichen der Polizisten in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach.

Der Transporter streifte und beschädigte im Laufe der Fahrt die Mittelschutzplanke. An der Anschlussstelle Hagenbach verließ der Mann die Autobahn und kam im Kreisverkehr von der Straße ab. Der Fahrer sei stark unterzuckert gewesen, was ursächlich für seine Fahrweise gewesen sei. Nach eigenen Angaben hätte der 49-Jährige einen Blackout gehabt und könne sich an nichts mehr erinnern. Nach einem negativ verlaufenen Atemalkoholtest wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, auch sein Führerschein wurde sichergestellt.