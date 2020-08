Fahrgast ohne Fahrschein stößt Kontrolleur zur Seite

Mannheim.Weil er ohne Fahrschein Straßenbahn gefahren ist, hat ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen im Stadtteil Neckarstadt-Ost einen Kontrolleur zur Seite gestoßen und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann in einer Bahn der Linie 3 von einem Kontrolleur nach seinem Fahrschein gefragt. Dieser konnte weder Ticket noch Ausweis vorzeigen und versuchte aus der Bahn zu flüchten. Der 20-Jährige stieß den ihm im Weg stehenden Kontrolleur zur Seite und rannte in eine Bahn der Linie 1, die ihre Fahrt fortsetzte. An der Haltestelle Carl-Benz-Straße hielt die Bahn und der junge Mann konnte von der Polizei festgenommen werden.