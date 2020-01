Fahrlehrer soll Schülerinnen sexuell genötigt haben: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Rhein-Neckar.Rhein-Neckar. Zum Auftakt eines Prozesses wegen sexueller Nötigung gegen einen ehemaligen Fahrlehrer vor dem Mannheimer Landgericht hat der Angeklagte die Vorwürfe bestritten. Er habe zwar immer wieder „dumme Sprüche“ gemacht, so der 50-Jährige. Angefasst habe er jedoch nie eine Fahrschülerin.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen 2013 und 2016 im Raum Frankenthal/Mannheim/Heidelberg in mindestens neun Fällen junge Frauen während des Fahrunterrichts belästigt oder unsittlich angefasst zu haben. „Es kam in einer Vielzahl von Fällen zu unangemessenem Verhalten“, sagte Staatsanwalt Frank Stork. So habe der Angeklagte etwa die Regel aufgestellt, dass Schülerinnen bei Fehlern ein Kleidungsstück ablegen müssen. Nachtfahrten seien bei ihm „Nacktfahrten“ gewesen und der Scheibenwischerhebel hieß „Nippel“.

Mehrfach sei der 50-Jährige mit jungen Frauen zu einsamen Waldparkplätzen gefahren, habe sie dort plötzlich an den Brüsten berührt, ihnen den BH ausgezogen oder versucht, seine Hand in ihre Hosen zu stecken. Dabei machte er sich laut Anklage zunutze, dass die Schülerinnen Angst hatten, er würde sie bei der Prüfung durchfallen lassen.

Der Prozess wird am Vormittag mit der Vernehmung von Geschädigten fortgesetzt.