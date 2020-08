Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Mannheim.Am Montagnachmittag ist in Mannheim ein Mann vorläufig festgenommen worden, der im Verdacht steht, ein Fahrrad entwendet zu haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der 50-Jährige ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Schwetzinger Straße an sich genommen haben. Anschließend soll er erfolglos versucht haben, das Schloss eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrrads zu knacken. Dank einer Zeugin konnte der Mann in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahme wurde der Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, wieder auf freien Fuß gesetzt.