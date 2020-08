Fahrraddiebstahl vereitelt - Täter vorläufig festgenommen

Mannheim.In der Nacht auf Donnerstag ist im Stadtteil Lindenhof ein Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin gegen 0.50 Uhr, dass im Innenhof eines Anwesens in der Waldparkstraße ein Mann sich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen mache. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen an Ort und Stellte vorläufig festnehmen. Der 41-Jährige führte einen Schraubenschlüssel, ein Messer und eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.