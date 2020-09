Fahrradfahrerin flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen.Beim Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen ist am Montagvormittag in Ludwigshafen eine 45-Jährige leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8.10 Uhr am Rathausplatz. Die andere Radfahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte oder den entstandenen Schaden in Höhe von rund 50 Euro zu kümmern. Über die flüchtige Radfahrerin ist lediglich bekannt, dass sie 1,70 Meter groß ist und langes blondes Haar hat.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.