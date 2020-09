Fahrradfahrerin mit Bus kollidiert

Heidelberg.Am Samstag kurz nach 10.30 Uhr wollte eine Fahrradfahrerin in Heidelberg von der Bluntschlistraße kommend die Bergheimer Straße queren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Bergheimer Straße fahrenden Linienbusses und wurde von diesem erfasst. Der Linienbus war glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt nur sehr langsam unterwegs, dennoch wurde die 72-jährige Fahrradfahrerin bei dem Unfall schwerer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Sachschaden entstand weder am Fahrrad, noch an dem Linienbus. Der Schienenverkehr war für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme kurzfristig blockiert.