Fahrradfahrerin von Bus erfasst und schwer verletzt

Heidelberg.Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagvormittag in Heidelberg von einem Bus erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer ersten Pressemitteilung erklärte, hatte die Frau um kurz nach 10.30 Uhr von der Blutschlistraße kommend die Bergheimer Straße queren wollen und war dabei von dem Bus erfasst worden. Der Schienenverkehr ist durch den Unfall derzeit beidseitig blockiert. Die Unfallaufnahme ist im Gange. Wie lange die Sperrung andauern wird, war zunächst unklar.