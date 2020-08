Fahrradkino am Strandbad - Anmeldung notwendig

Mannheim.Die Stadt veranstaltet an zwei Abenden die Fahrradkino-Reihe „Mobile Cinema“. Los geht das Open-Air-Kino an diesem Freitag ab 19.30 Uhr am Mannheimer Strandbad auf Höhe Bistro Oro. Um 20.30 Uhr startet der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“. Die Klimaschutzagentur ist als Partner vor Ort. Wer sich für seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck interessiert, hat vor Filmbeginn die Möglichkeit, einen Klimapfad abzulaufen und erhält Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil. Das Mobile Cinema ist in diesem Jahr kostenfrei. Der Kinogenuss im Freien ist nicht bestuhlt. Besucher können Papphocker leihen oder Decken und Klappstühle mitbringen. Für Getränke ist gesorgt. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter monnem-bike@mannheim.de mit der Angabe von Name, Vorname (aller Teilnehmenden), Adresse, Telefon und E-Mail gebeten. Sobald ausgebucht ist, wird das unter https://bit.ly/31zLV3a bekanntgegeben.