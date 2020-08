Fahrzeugbrand auf der L 3120 – Hitze lässt Munition einer Schusswaffe losgehen

Heppenheim.Auf der L 3120 bei Heppenheim-Erbach hat ein Pkw Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, fing das Auto am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr während der Fahrt an zu qualmen bis es schließlich zum Brand kam. Der Fahrer – ein Jäger – konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, jedoch gelang es ihm nicht, seine Schusswaffe samt Munition aus dem Fahrzeug zu befördern. Aufgrund der Hitzeentwicklung ging die Munition von sehr geringer Anzahl los. Deshalb konnte die Feuerwehr die Flammen nur mit großem Abstand löschen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt. Die L 3120 war für mehrere Stunden komplett gesperrt.