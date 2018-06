100 historische Traktoren geben sich die Ehre

Anzeige

Wieder einmal überwältigend war die Teilnehmer- und Besucherzahl beim nunmehr dritten Schleppertreffen, das die Schlepperfreunde Rippenweier gemeinsam mit der Gaststätte „Zum Jöste Andres“ am Sonntag in Rittenweier veranstaltete. Knapp 100 Traktoren sowie Hunderte Besucher erfreuten sich an den historischen Traktoren, die von Nah und Fern, mit bis zu 50 Kilometern Anreise, an dem Treffen teilnahmen.

Sowohl das Orgateam der Schlepperfreunde als auch das Team der urigen Odenwaldgaststätte waren wieder überwältigt von dem großen Besucheransturm. Der älteste Schlepper war ein Fahr von 1940, das das Mitglied der Rippenweierer Traktorenliebhaber Ralf Fath ausstellte.

Teilgenommen haben unter anderem Schlepperfreunde aus Hemsbach, Altenbach, Hilsenhain, Sandhofen, Gorxheimertal, Hohensachsen, und Großsachsen. Die diesjährige Attraktion war allerdings der Traktorfreund aus Eberbach, der bereits am Freitag anreiste und auf seinem Gespann eine Dreschmaschine und eine Schrotmühle zur Ausstellung brachte. Die Bewirtung der Gäste mit Odenwälder Speisen und Getränke übernahm das Team der Gaststätte „Zum Jöste Andres“, das nur zu diesem Anlass einen weiteren, einladenden Biergarten unter schattenspendenden Bäumen neben der urigen Odenwaldgaststätte eröffnet hatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Schlepperfreunde.