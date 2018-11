100 Tage nach Brückeneinsturz

Genua.Die italienische Stadt Genua leidet nach wie vor unter den Folgen des verheerenden Brückeneinsturzes. Mittlerweile liegt das Unglück , bei dem 43 Menschen starben, 100 Tage zurück. Die Morandi-Autobahnbrücke war am 14. August eingestürzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte unter anderem gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia. Mitte Dezember soll mit den Abrissarbeiten begonnen werden. Eine neue Brücke soll laut Aussagen des Bürgermeisters bis Mitte 2020 stehen. Allerdings gibt es Kritik, dass der Wiederaufbau immer noch nicht begonnen hat. Schuld daran sind auch Streitigkeiten in der Regierung in Rom. Bild: dpa

