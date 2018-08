100 Termine, 3000 Besucher

Anzeige

Bensheim.Im Juni stand Bensheim im Zeichen der im Jahr 2016 in Kraft getretenen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. „Augen auf für Eine Welt“ lautete das Motto der fünften Internationalen Woche, die von der Stadt Bensheim, der Christoffel-Blindenmission (CBM) und der Karl-Kübel-Stiftung gemeinsam ausgerichtet wurde. Rund 3000 Teilnehmende setzten sich mit dem Thema „Nachhaltige Entwicklung“ auseinander.

Knapp eineinhalb Monate später zogen die Veranstalter nun Bilanz. Mit mehr 100 Terminen sei der Veranstaltungskalender während der Aktionswoche sehr gut gefüllt gewesen. Auf vielfältige Weise wurde darauf aufmerksam gemacht, wie Nachhaltigkeit und das Verständnis von einer gerechteren Welt für alle Menschen gelebt werden könne.

Inhaltlich gestaltet wurde die Internationale Woche von rund 30 Vereinen, Organisationen und Schulen aus Bensheim und der näheren Umgebung. Die Veranstalter haben in diesem Jahr erstmalig ein neues Konzept umgesetzt. Weil das Zeltdorf mit Aktionen für Schulen rund um den Beauner Platz aufgrund baulicher Maßnahmen nicht wie in den Vorjahren stattfinden konnte, musste eine Alternative her – und so beschlossen die Organisatoren, die Internationale Woche dezentral auszurichten. Die Veranstaltungen verteilten sich daher über verschiedene Orte im Bensheimer und Heppenheimer Stadtgebiet.