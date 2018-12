16 Musiker machen jede Menge Druck

Für Jazzfreunde, die den satten Big-Band-Sound mit einer gehörigen Portion Swing lieben, gab es am Freitagabend in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule ein ganz besonderes vorweihnachtliches Geschenk. Die frühere „Rhein-Neckar Rhythm & Brass Band“, die 1993 von Karl-Heinz Schäfer gegründet wurde und, nach dessen Ausscheiden zum Jahreswechsel 2017/18, läuft seitdem unter dem Namen „Rhein-Neckar-Jazz-Orchester“ weiter. Nun präsentierte sich das Orchester anlässlich seines traditionellen Jahreskonzertes erstmals mit ihrem neuen Leiter, dem Mannheimer Jazz-Posaunisten, Komponisten, Arrangeur und Bandleader Jochen Welsch.

Vorausgegangen war in diesem Jahr, dank Unterstützung des Rhein-Neckar-Kreises, eine erfolgreiche Tournee durch Italien. In Erinnerung an sonnige Tage unter blauem, italienischem Himmel spielte das Orchester den Paolo Conte-Hit und von Adriano Celentano erstmals gesungenen Hit „Azzuro“ in einem mitreißenden BigBand-Arrangement von Rainer Tempel.

Gewohnt präzise fiel die Anordnung von Rhythmus- und Bläsergruppen aus, sodass jeder Einsatz und jedes Solo auf den Punkt genau ausgerichtet schienen. Mehr denn je strahlte das 16-köpfige Ensemble, das aus Profimusikern und geschulten Laien besteht, eine Professionalität und Klangstärke aus, die es längst mit jeder renommierten Big Band aufnehmen könnte.

Beeindruckende Soli

Hinzu kamen an dem Abend die reibungslose Kommunikation der Musiker untereinander sowie ihre unbändige Spielfreude, die sich automatisch auf die Zuschauer übertrug und immer wieder für Zwischenapplaus bei den beeindruckenden Soli sorgte.

Begonnen wurde an diesem Abend mit dem Titel „The Healer“ in Erinnerung an den leidenschaftlichen Jazzmusiker und Arrangeur Peter Herbolzheimer. Vom Jahr 2000 an arbeitete die damalige „Rhein-Neckar-Rhythm & Brass“ mit dem kreativen Bandleader zusammen und produzierte mit ihm gemeinsame CD’s, bis zu seinem Tod im Jahr 2010. Auch Jochen Welsch hat durch seine einstige Mitwirkung als Posaunist in der Jugend-Jazz-Band von Peter Herbolzheimer eine besondere Verbindung zu dem legendären Bandleader.

Verträumte Tastenklänge

Gleich beim ersten Stück zeigte Jeff Haigh, erster Posaunist am Nationaltheater Mannheim, die reichen Klangmöglichkeiten der Posaune, die immer ein wenig im Schatten von Trompete und Saxofon steht. Im Kontrast dazu stand die lyrische Färbung der konzertanten Ansätze des Pianisten Tim Kersebohm. Ebenfalls als grandiose Solisten begeisterte Christopher Neuhaus auf dem Tenorsaxofon, der von hypnotischer Melodik zu pulsierender Rhythmik wechselte. Dazu fiel Trompeter Jürgen Killian mit seinen perlenden Tonkaskaden ein. Eine Romanze zweier junger Menschen beschreibt Bandleader Jochen Welsch in seiner Komposition „Makin Acquaintance“. Hier begann Tim Kersebohm mit ruhigen, verträumten Tastenklängen, zärtlich schwebend und mit klarer Tonbildung stimmte das Altsaxofon ein und das Flügelhorn von Jürgen Kilian gestaltete den allmählichen Spannungsaufbau, bis der satte Bläsersound der Big Band dramatische Züge annahm.

Mit Isabel Haist präsentierte das Rhein-Neckar Jazz-Orchester eine junge, frische Jazzstimme. Ihre verspielte Vokal-Artistik bei „The End Of A Love Affair“ von Peter Herbolzheimer war großartig, dabei sprudelten ihre Scatsilben zusammen mit dem warmen Sound der Posaunen wie ein zusätzliches Instrument.

16 Musiker bildeten einen mächtigen Klangkörper und es würde den Rahmen sprengen, all die exzellenten Soli der einzelnen Bläser zu beschreiben, ganz zu schweigen von der Rhythmusgruppe mit Jörg Haist (Bass), dem Ehemann der Sängerin, Tim Kersebohm (Piano) oder auch Christian Dobirr mit seinem dreiminütigen Schlagzeug-Solo.

Alles in allem ein fesselnder Hörgenuss des modernen Big-Band-Jazz mit einem sensibel zusammen gestellten Repertoire. Leider wurde am Schluss, bei all den Danksagungen an die Förderer und Unterstützer des Orchesters ein Mann im Zuschauerraum mit keinem Wort erwähnt: Karl-Heinz Schäfer, der Gründer der „Rhein-Neckar-Rhythm & Brass“, der die Big Band über 20 Jahre leitete und zu dem geformt hat, was sie heute darstellt.

Das Jahreskonzert des Rhein Neckar Jazz-Orchesters (RNJO) 2019 findet am 13. Dezember in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule statt.

Info: Weitere Informationen auf www.rnjo.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018