18-Jähriger sorgte für Aufruhr

Würzburg.Ein Student aus dem Landkreis Würzburg hat am Donnerstagnachmittag an der Uni Hubland vorübergehend für Aufregung gesorgt. Am Ende musste der junge Mann in psychiatrische Behandlung.

Mutmaßlich im Zustand geistiger Verwirrung kündigte der 18-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 15 Uhr im Beisein mehrerer Studenten aggressive Handlungen an. Die daraufhin verständigte Polizeiinspektion Würzburg-Stadt rückte vorsorglich mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei an, um dem Mann habhaft zu werden und möglichen Gefahren vorzubeugen. Wenig später konnte der junge Mann vor Ort von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Es kam im Rahmen des gesamten Einsatzes niemand zu Schaden. Nachdem der Verdacht auf eine psychische Erkrankung vorlag, wurde der 18-Jährige noch am Nachmittag in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.