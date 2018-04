20 Jahre PQ Optik in Lorsch

Anzeige

Eine Brille ist mehr als nur eine einfache Sehhilfe, sie unterstreicht den persönlichen Stil des Trägers und darf diesem beim Tragen nicht stören. Mit über 5000 vorrätigen Modellen ist für jeden Geschmack, Anspruch und Geldbeutel mit Sicherheit genau das Richtige dabei. Um seinen Kunden beständig moderne Fassungen und interessante Neuheiten anbieten zu können, ist der regelmäßige Besuch von Brillenmessen, etwa in München oder Paris, für Peter Quarck selbstverständlich. Nischenprodukte im Highendbereich sind ein Alleinstellungsmerkmal des Sortiments von PQ Optik.

Nach der Auswahl der gewünschten Fassung muss die passende Glasvariante gefunden werden. Um den optischen Mittelpunkt exakt vor die Pupille zentrieren zu können, wird mit dem Vinzent Video-Zentriersystem eine weitere Hightech-Messung vorgenommen. Durch ein HD-Video werden die Daten aus der Bewegung heraus erfasst und berechnet. Diese Technik gewährleistet deutlich bessere Ergebnisse als nur ein einzelner Schnappschuss. Die noch rohrunden Gläser werden nach der Anlieferung vor Ort in der PQ-Werkstatt mit einem modernen CNC-Automaten auf den Zehntel Millimeter genau eingeschliffen. Zudem kann man sich im Fachgeschäft auch Kontaktlinsen anpassen lassen. Des Weiteren ist PQ Optik auf Kinder mit Trisomie 21 spezialisiert. So können Eltern problemlos mit ihren betroffenen Kindern nach der perfekten Sehhilfe suchen und sie anpassen lassen.

Aktion Brillen für Tiwi, Kenya

Nicht nur in Lorsch kommt man in den Genuss der fachlichen Kompetenz von Peter Quarck, denn er engagiert sich auch bei seinem sozialen Projekt „Brillen für Tiwi, Kenya“. Alte Brillen können bei PQ Optik abgegeben oder per Post an das Fachgeschäft geschickt werden. Bei seiner Reise im vergangenen März hatte Peter Quarck neben einer Vielzahl an gespendeten Brillen auch ein Autorefraktometer mit im Gepäck. Mit Hilfe des Geräts kann die individuelle Sehstärke des Betroffenen ermittelt werden. Anschließend werden die Daten PQ Optik übermittelt und passende Gläser werden bestellt und in die gespendeten Brillengestelle eingeschliffen. Die fertige Brille wird schlussendlich nach Kenia geschickt. Wer das Hilfsprojekt unterstützen will, kann einfach seine alte Brille in der Bahnhofstraße 12 in Lorsch abgeben. Bei dieser Gelegenheit kann man sich auch im Ladengeschäft direkt nach einem stylischen neuen Modell umschauen. imp/pr

