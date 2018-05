20 Jahre: TV-Hochschulmagazin feiert Jubiläum

Anzeige

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Am 28. April 1998 übertrug Campus-TV seine erste Sendung live aus dem Maimarkt-Studio. Joachim Kaiser (Bild), Produzent des Hochschul- und Forschungsmagazins, war von Anfang an mit dabei und nennt das Format liebevoll „sein Kind“. Die Idee, ein Uni-TV ins Leben zu rufen, sei bei den Universitäten der Region zunächst auf Skepsis gestoßen. Kaiser schaffte es aber, die Interessen von Wissenschaft und Journalismus zu vereinen. Für die nächsten 20 Jahre wünscht er sich: „dass die Menschen in der Region fleißig Campus-TV schauen – schaltet uns ein!“