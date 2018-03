2017 mehr Kriege als im Jahr davor

Anzeige

Im vergangenen Jahr hat es in der Welt mehr Kriege als im Jahr zuvor gegeben. Zu diesem Ergebnis kommt das Konfliktbarometer 2017 des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung (HIIK). Darin listen die Wissenschaftler weltweit 20 Konflikte auf, die sie als Krieg einstufen. 2016 waren es noch 18. Im vergangenen Jahr gab es viele – gute wie schlechte – Veränderungen zu beobachten. Die negativste Entwicklung und die gewaltsamsten Auseinandersetzungen gab es in Afrika. Gleich drei Kriege registrierten die Forscher in Syrien (Bild) – damit ist es das gefährlichste Land der Welt.