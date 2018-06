2,5 Kilogramm Marihuana entdeckt

Anzeige

Würzburg.Bei einem 27-jährigen Insassen eines Reisebusses, der in der Nacht zum Donnerstag in Würzburg einen Zwischenstopp eingelegt hatte, stellten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mehr als 2,5 Kilogramm Marihuana sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Kurz vor 1.30 legte der Bus, der in Stuttgart gestartet war, an einer Haltestelle in der Haugerglacisstraße einen Zwischenstopp ein. Bei der folgenden Kontrolle geriet ein r 27-Jährige ins Visier der Ordnungshüter. Als sie den Mann genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie in seinem Gepäck mehr als 2,5 Kilogramm Marihuana. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen den Tatverdächtigen, der aktuell im Landkreis Ludwigsburg wohnhaft ist, vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Festgenommene am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt, der gegen den 27- Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.