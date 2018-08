300 Jahre alte „Römereiche“ hat’s böse erwischt

Anzeige

Keine Personenschäden

Die „Römereiche“ ist jedoch nicht der einzige Baum, an dem das Unwetter seine Spuren hinterlassen hat – auch an der Schweinebucht am Weinheimer Waidsee wurde ein Baum gespalten. Die Hitze der vergangenen Monate hat den Bäumen zugesetzt und macht sie bei Unwettern anfälliger.

Sowohl an der Bergstraße als auch im Odenwald blockierten am Donnerstagmittag Äste und Bäume die Straßen – und mussten von den jeweiligen Feuerwehren gesichert werden. Vor allem Ortsteile wie Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier, die nah am Wald liegen, seien Schwerpunkte gewesen, so Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach von der Abteilung Stadt. Man habe die einzelnen Kleineinsätze in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof problemlos abwickeln können.

Zum Beispiel war im Friedrich-Ebert-Ring ein Ast abgebrochen und musste abgesägt werden. In der Verlängerung zur Lorscher Straße fiel ein Pflaumenbaum um und blockierte die Fahrbahn – „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, so Mittelbach.

„Da hat uns die Meldung eines brennenden Pkw im Saukopftunnel weitaus mehr aufgeschreckt.“ Zum Glück stellte sich heraus, dass es sich dabei nur um einen Fehlalarm handelte.

Szenenwechsel: Auch im Odenwald gab es Baumschäden zu beklagen. In Richtung Liebersbach musste ein Kanaldeckel freigeräumt werden. In Birkenau krachte ein Baum auf ein Auto – Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden, hieß es von Birkenaus Gemeindebrandinspektor Lars Himmel. Und in Wald-Michelbach wurden etwa 20 Feuerwehrleute zu vier unterschiedlichen Einsätzen gerufen, bei denen Äste von der Straße geschafft werden mussten. Einige Gemeinden blieben vollständig von Unwetterschäden verschont: Hirschbergs und Hemsbachs Feuerwehren hatten keine Einsätze zu melden. ron/cbo/lim

