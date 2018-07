3300 Lehrer in Baden-Württemberg kurzfristig ohne Job

Anzeige

Wenn Sommerferien sind, werden 3300 Lehrer in Baden-Württemberg sechs Wochen lang keinen Job haben. So viele befristete Arbeitsverträge registrierte das baden-württembergische Kultusministerium. Die meisten von ihnen werden nach den Ferien wieder eingestellt. Viele von ihnen müssen sich während der Pause arbeitslos melden. Die Lehrergewerkschaft kritisierte die grün-schwarze Landesregierung, da sie die befristeten Verträge nicht stoppt. In Hessen wurden im vergangenen Jahr 1100 Lehrkräfte registriert, die für die Ferien entlassen und danach wieder eingestellt wurden.