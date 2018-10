45 Kilometer elektrisch

Mitsubishi hat den Plug-in-Hybrid Outlander überarbeitet. © tmn.

Friedberg.Der laut Mitsubishi erfolgreichste Plug-in-Hybrid in Europa wurde überarbeitet. Es gibt den Outlander jetzt mit stärkeren Motoren und größerem Akku. Die Preise beginnen bei 37 990 Euro. Wo bislang ein 2,0 Liter großer Benziner mit 121 PS eingebaut wurde, setzen die Japaner jetzt auf einen 2,4-Liter-Motor, der auf 135 PS kommt. Er wird kombiniert mit einem Elektromotor von 82 PS an der Vorder- und einem weiteren mit 95 PS an der Hinterachse. Beide werden gespeist aus einem Pufferakku mit 13,8 kWh, der an der Haushaltssteckdose binnen vier Stunden geladen ist und für 45 Kilometer elektrischen Fahrbetrieb reicht. Dabei sind Geschwindigkeiten von maximal 135 km/h möglich.

Arbeiten alle Motoren zusammen, beschleunigt der Outlander in 10,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 170 km/h. Den Verbrauch geben die Japaner dabei mit 2,0 Litern und den CO2-Ausstoß mit 46 g/km an. Neben dem Update für den Antrieb gibt es dem Hersteller zufolge dezente Retuschen für das Design und eine Aufwertung für den Innenraum mit ergonomischeren Sitzen, eleganteren Lederpolstern und neuen Zierkonsolen. tmn

