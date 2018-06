50. Sieg für Sebastian Vettel

Anzeige

Er hat seinen Verfolgern keine Chance gealssen: Sebastian Vettel – hier jubelnd in Montréal – hat seinen 50. Sieg in der Formel 1 gefeiert. Mit seinem Erfolg beim Großen Preis von Kanada hat der Ferrari-Pilot aus Heppenheim zudem als vierter Fahrer der Formel-1-Geschichte die Marke von 50 Siegen erreicht. „Grazie, Grazie, Grazie Ragazzi. Dat dat dat“, jubelte Vettel am Boxenfunk. Gerrari hatte 14 Jahre auf einen Sieg in Kanada warten müssen, zuletzt war Michael Schumacher 2004 auf dem Circuit Gilles-Villeneuve als Erster über die Ziellinie gefahren.