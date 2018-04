500 Kinder feiern Erstkommunion

Anzeige

Die Feier der Erstkommunion findet im Katholischen Stadtdekanat Mannheim ab dem morgigen Sonntag, 8. April, statt. Es ist ein großer Tag für die knapp 500 Acht- bis Zehnjährigen und ihre Familien, wenn sie während der festlichen Eucharistie-Feier offiziell in die Mahlgemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen werden. Besonders viele Kinder gehen in diesem Jahr in den Kirchengemeinden Mannheim Maria Magdalena (120 Kinder) und Mannheim Nord (94 Kinder) zur Erstkommunion. Auch die muttersprachlichen Katholischen Missionen haben zahlreiche Kinder in den vergangenen Monaten auf das Sakrament vorbereitet. So empfangen an diesem Sonntag beispielsweise 41 Kinder der kroatischen Missions-Gemeinde ihre erste heilige Kommunion. 54 Kinder der Polnischen Mission begehen ihren „Weißen Sonntag“ am 29. April. 42 davon in St. Matthäus Mannheim und 12 in Polen. Weitere Erstkommunion-Termine finden sich im Internet unter www.kathma.de schu