550 Kilometer mit einer Akkufüllung

Kommt Anfang 2020: der Elektro-VW im Golf-Format. © dpa

Kapstadt.Auch VW schwimmt bald mit dem Strom: Denn Anfang 2020 wollen die Niedersachsen ihr erstes dezidiertes Elektroauto aus der ID-Familie an den Start bringen. Das hat Entwicklungschef Frank Welsch am Rande von Testfahrten in Südafrika mit dem kompakten Steilheck angekündigt. Als Preisreferenz nannte er einen gut ausgestatten Golf TDI, so dass man auf knapp 30 000 Euro kommen dürfte.

Dafür gibt es laut Welsch einen Fünftürer, der 4,25 Metern lang ist. Den Antrieb übernimmt ein Elektromotor an der Hinterachse, der rund 150 kW/204 PS leisten und mehr als 300 Nm bereitstellen wird. Gespeist wird der Antrieb aus einem Akku, der mit bis 125 Kilowatt leisten und bis zu 550 Kilometer Reichweite haben soll. Zum neuen Antrieb gibt es auch ein neues Bedienkonzept, das ausschließlich auf Touchscreens setzt. Außerdem hält im ID eine intelligente Sprachsteuerung Einzug. Anders als E-Golf und E-Up sind die ID-Modelle keine Umrüstung konventioneller Fahrzeuge, sondern neu entwickelt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018