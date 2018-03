80 000 Euro zum Versenken

Anzeige

Normalerweise ist es so gedacht, dass am Marktplatz die Zufahrt zum Be- und Entladen bis 11 Uhr möglich ist. Der „Wach- und Schließdienst“ am Marktplatz liegt nach Angaben der Verwaltung in den Händen der Mitarbeiterinnen des im Alten Rathaus angesiedelten Stadt- und Tourismusmarketings sowie in denen von Carmen Hau als Sprecherin der IG Marktplatz. Doch die Poller sind mit einem einfachen Schlüssel zu öffnen und von denen gibt es offensichtlich gleich mehrere. Die Folge: Meist liegen die Poller auf der Seite, die freie Ein- und Ausfahrt ist gewährleistet.

Fast das gleiche Bild bietet sich an der Weinheim Galerie: Zum Be- und Entladen sind die Poller unten, im Lauf des Vormittags fahren sie wieder hoch und sind dann nur in Ausnahme- oder auch Notfällen für Rettungskräfte zu öffnen. So ist es dann auch am Marktplatz vorgesehen. Vorausgesetzt, es klappt, denn in den vergangenen Tagen waren die Poller an der Weinheim Galerie meist abgesenkt, ganz Clevere nutzten dies auch zur Abkürzung Richtung Institutstraße.Und es gibt noch einen Poller, der schon bald ersetzt wird. An der Judengasse ist das gute Stück seit längerer Zeit nicht mehr einsatzbereit. Und dabei soll dann genau festgelegt werden, wer den Poller bedienen darf. Denn auch dort hat man die Erfahrung gemacht, dass mehr Schlüssel in Umlauf sind als gedacht. sf

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018