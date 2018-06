80 Jahre Markuskirche auf dem Almenhof

Anzeige

Sie wurde in nur acht Monaten erbaut und feiert nun ihren 80. Geburtstag: Die evangelische Markuskirche im Stadtteil Almenhof steht für den traditionellen Kirchenbau der 30er Jahre, bei dem eine kostengünstige Gestaltung vorrangig war. Aufgrund der anlaufenden Kriegsmaschinerie in Nazideutschland wurde auf moderne Baumaterialien verzichtet. Auf offizielle Anweisung sollte für die Markuskirche möglichst wenig Eisen verwendet werden. Entstanden ist ein Gotteshaus, das Teil eines weiträumigen Baukomplexes mit Pfarrhaus, Wohnhaus, Gemeinde- und Konfirmandensaal ist. Der Geburtstag dieser Hallenkirche wird am Sonntag, 17. Juni um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst gefeiert, den Schuldekan Andreas Weisbrod unter Mitwirkung der Kita „Tigris“ gestaltet. Anschließend beginnt das Sommerfest. dv