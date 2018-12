8000 Teilnehmer beim Landesturnfest erwartet

Bensheim/Heppenheim.Ein sportliches und gesellschaftliches Großereignis steht der Bergstraße im Sommer nächsten Jahres bevor – genauer gesagt Bensheim und Heppenheim. Die beiden Städte werden am langen Fronleichnam-Wochenende vom 19. bis 23. Juni gemeinsam mit dem Turngau Bergstraße sowie dem Hessischen Turnverband Gastgeber des 16. Hessischen Landesturnfests sein.

Erst in diesem Jahr war der benachbarte Rhein-Neckar-Kreis Ausrichter für das baden-württembergische Turnfest, bei dem auch viele Bergsträßer bei den farbenfrohen und abwechslungsreichen Veranstaltungen reinschnupperten. Noch in bester Erinnerung ist das Deutsche Turnfest von 2013 in Mannheim, das seine Strahlkraft bei einzelnen Veranstaltungen bis Bensheim und Heppenheim ausübte.

Nach dem letzten hessischen Turnfest im Jahr 2015 in Gießen werden im kommenden Jahr von Seiten der Ausrichter mehr als 8000 Teilnehmer an der Bergstraße erwartet, die sich in den vielfältigen Sportarten messen.

Eröffnet wird das Landesturnfest mittwochs abends mit einem bunten Festzug der Turnfestteilnehmer. Dieser Festzug soll am Bensheimer Rathaus starten und sich über eine Strecke von etwa einem Kilometer entlang der Europa-Allee zur Eröffnungsveranstaltung am Turnfestplatz beim Badesee bewegen. Dort wird die Veranstaltung durch Vertreter der gastgebenden Städte, des Kreises Bergstraße, des Turngaus Bergstraße sowie des Hessischen Turnverbandes offiziell eröffnet. Ein abwechslungsreiches Programm, gespickt von musikalischen Highlights, wartet auf die Besucher, bei dem im Anschluss gefeiert und getanzt wird. Es ist zugleich eine Einstimmung auf die kommenden Tage.

Unter dem Motto „Alles neu, alles anders!“ soll das Landesturnfest neben den aktiven Teilnehmern auch viele Zuschauer an die Bergstraße locken. Neben weiteren Events namhafter Künstler aus Pop, Comedy, Klassik und Schlager sowie Mitmachangeboten auf dem Festplatz, der neben der Showbühne mit Verpflegungsständen in Form von Foodtrucks und eines eigens errichteten kleinen Weindorfs einlädt, stehen noch einige weitere Rahmenveranstaltungen auf dem Programm.

So sind zum Beispiel Wanderungen und Ausflüge entlang der Weinberge der Region geplant. Je nach Wetterlage bietet der Bensheimer Badesee die Möglichkeit zur Abkühlung. Des weiteren findet in der Weststadthalle die Turnfestgala statt, bei der Künstler mit Turnen, Akrobatik, Tanz und viel Leidenschaft überzeugen wollen.

Party-Premiere

Außerdem wird es beim Landesturnfest 2019 erstmals eine Turnfestparty geben. Im Centro Apfelbaum in Heppenheim soll auf drei Floors die Nacht von Samstag auf Sonntag zum Tag gemacht werden, bevor das Turnfest dann am 23. Juni in Form einer kurzweiligen Abschlussveranstaltung durch Showgruppen aus der Region beendet wird.

Neben den Rahmenveranstaltungen in Bensheim werden die sportlichen Höhepunkte des Landesturnfests weitestgehend in Heppenheim stattfinden. In der Kreisstadt werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Individualsportdisziplinen Gerätturnen, Gymnastik, Mehrkämpfe und Leichtathletik, Orientierungslauf, Rhönradturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Rope Skipping und Trampolinturnen messen. Als Teamsportarten stehen Gymnastik und Tanz/DTB-Dance, TGM/TGW (Turn-Gruppen-Wettkampf) und Zweier-Prellball auf dem Programm.

Mittelpunkt der Veranstaltungsstätten wird neben dem Starkenburg-Gymnasium mit einer großen, hellen und wettkampftauglichen Dreifachhalle, dem Heppenheimer Freibad und weiteren Hallen das Starkenburg-Stadion sein. Welche Wettkämpfe letztlich in welchen Sporthallen über die Bühne gehen, klärt sich indes erst in den nächsten Wochen. Eine Inspektion der Sportstätten vor Ort hat die Verantwortlichen bereits auf Anhieb überzeugt: Viele auf höchstem Niveau ausgestattete Sporthallen in bestem Zustand, die der Landkreis Bergstraße für das Turnfest zur Verfügung stellt, warten auf die Wettkämpfer.

Gute Rahmenbedingungen

Die gute Infrastruktur und Erreichbarkeit beider Städte wurde ebenfalls hervorgehoben, da Bensheim und Heppenheim über eine direkte Autobahnanbindung verfügen und jeweils gut mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen sind, was das Pendeln zwischen den Städten zusätzlich erleichtert.

Zur Organisation des Landesturnfests sind die ortsansässigen Turnvereine mit den Veranstaltern schon seit geraumer Zeit im Austausch. Ob Übernachtungsmöglichkeiten in Klassensälen der umliegenden Schulen, Verpflegungsangebote vor Ort oder Auf- und Abbau – die Gestaltung der Rahmenbedingungen erfordert reichlich Planung sowie die Mithilfe von ehrenamtlichen Helfern. In den vergangenen Wochen wurden gemeinsame Vorschläge der Vereine in Zusammenarbeit mit Vertretern der Stadt Bensheim zusammengetragen und ausgetauscht, um dem bevorstehenden Event gerecht werden zu können.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018