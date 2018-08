Ökumenischer Gottesdienst zum CSD

Anzeige

Seit Jahren findet in Mannheim zum Christopher-Street-Day ein ökumenischer Gottesdienst statt. Im Jubiläumsjahr 10 Jahre CSD Rhein-Neckar wird er in der Schlosskirche gefeiert – ganz dicht am Geschehen. Denn die Schlosskirche steht direkt am Ehrenhof des Schlosses, wo am Samstag gegen 16 Uhr das CSD-Straßenfest beginnt. Zum Gottesdienst, der um 17.30 Uhr beginnt, sind alle vielfältig Liebenden, alle Wagemutigen, alle Interessierten herzlich eingeladen. Dort soll das Wagnis der Liebe bedacht und gefeiert werden und es sollen auch die Lebensbereiche zur Sprache kommen, in denen mehr Liebe, mehr Würde, mehr Respekt, innerhalb und außerhalb der LSBTTIQ Community, wichtig ist. Im Gottesdienst wirken die evangelische Pfarrerin Regina Bauer und Gerd Winter, Kirchenvorstand der altkatholischen Gemeinde in Mannheim mit. Für Musik sorgen der Organist Daniel Fieß und die Altistin Romy Bauer. dv