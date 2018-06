Ökumenischer WM-Gottesdienst

Anzeige

Die Fußball-Welt erinnert sich sicher noch an Diego Maradonas Spruch von der „Hand Gottes“, die bei seinem WM-Tor 1986 in Mexiko gegen England mitgewirkt haben soll. Um diese Episode und andere einschneidende Erlebnisse geht es bei dem ökumenischen Fußball-Gottesdienst zur Weltmeisterschaft 2018, der am Samstag, 23. Juni um 16 Uhr in der Bartholomäuskirche in Sandhofen gefeiert wird. Bevor anschließend die Spiele des Tages als public viewing übertragen werden, stimmen der evangelische Pfarrer Wolfram Langpape und sein katholischer Kollege Pastoralreferent Volker Ingram auf die weltmeisterlichen Sportereignisse ein. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst auf dem Kirch-Vorplatz statt, das public viewing wird im direkt benachbarten Gemeindessaal (Bartholomäusstraße 4) übertragen. dv/schu (Bild: pixabay