Örtliche Prominenz musiziert

Mit dem Film „Family Business“ hat der Runde Tisch Demografie das diesjährige Filmfestival der Generationen in Weinheim eröffnet. Wie üblich bei den Filmen dieser Reihe, wurde auch diesmal die Leinwand-Szenerie durch weitere Informationen ergänzt. Nach der Filmvorführung im Kino „Modernes Theater“ standen Experten und Betroffene für Fragen und Informationen zur Verfügung – wovon die Kinobesucher auch rege Gebrauch machten.

Am Sonntag, 28. Oktober, geht es mit dem Filmfestival in Weinheim weiter. Gezeigt wird in einer Sonntags-Matinée erneut im Kino „Modernes Theater“ der Film „Quartett“ aus dem Jahr 2012; Dustin Hoffmann führte Regie. Dabei geht es um eine Seniorenresidenz in England, in der pensionierte Opernsänger untergebracht sind. Jedes Jahr im Oktober organisieren drei alte Freunde im Heim ein Konzert. Doch in einem Jahr taucht Jean auf, eine Diva – und alles wird anders.

Krämer, Grieb und Hoger singen

Auch in Weinheim hat sich zu diesem Termin ein Generationen-Quartett aus bekannten Akteuren der örtlichen Kulturszene gebildet. Sie nennen sich „Oktober-Quartett“, weil der Kino-Termin wahrscheinlich der einzige gemeinsame Auftritt der Gruppe sein wird.

Das Quartett setzt sich zusammen aus dem früheren Blütensänger Rolf Krämer, der demnächst seinen 80. Geburtstag feiert. Mit 54 Jahren könnte Martin Grieb, der Geschäftsführer der Kulturgemeinde und strahlende Bariton, sein Sohn sein, die Pädagogin, Schauspielerin und Kabarettistin Katja Hoger, die deutlich jünger ist, ginge als Tochter durch. Interessant ist: Vor 25 Jahren standen Krämer, Grieb und Hoger beim Musical „Glasnost“ schon einmal gemeinsam auf der Bühne. Am Klavier werden die drei von Christian Rupp begleitet.

Um 11 Uhr am kommenden Sonntag, 28. Oktober, eröffnet das Quartett den Kino-Matinee-Morgen mit einem rund 20-minütigen Auftritt und gängigen Melodien aus Oper und Operette. Um 11.30 Uhr startet dann der Film. Der Eintritt kostet sieben Euro (inklusive einem Getränk). Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018