Über 500 Radler traten in die Pedale

Bensheim.Nach der Premiere 2015 hat sich Bensheim in diesem Jahr zum vierten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln beteiligt. Mit insgesamt 527 Teilnehmern war es in diesem Jahr die bisher größte Zahl an aktiven Radelnden, die in den ersten drei Mai-Wochen für ein gutes Klima in die Pedale getreten haben.

Allerdings konnten die dabei gefahrenen 72 757 Kilometer den Spitzenwert vom Vorjahr (96 222) nicht toppen, aber das war auch nicht zu erwarten. Denn im vergangenen Jahr hatte die mit großer Beteiligung erfolgte Tour der Hoffnung in die italienische Partnerstadt Riva unüberwindbare Spuren hinterlassen.

Doch mit dem diesjährigen Ergebnis hat man die gefahrenen Kilometerzahlen der ersten beiden Jahre mehr als verdoppelt und auch die Teilnehmerzahl deutlich gesteigert.