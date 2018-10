Über Recht und Moral

2013 erschien der Roman „Tabu“ von Ferdinand von Schirach und eroberte sofort die Bestsellerlisten. In seinem Psycho-Krimi stellt von Schirach die Frage nach dem Unterschied zwischen Recht und Moral, setzt sich mit unserer Wahrnehmungswelt auseinander und fordert dazu auf, festgeschriebene Denkmuster zu hinterfragen – was unterscheidet die Wahrheit von der Wirklichkeit? Am Dienstag, 30. Oktober, um 20 Uhr gastiert das Ensemble des Altonaer Theater/Hamburger Kammerspiele unter der Regie von Eva Hosemann mit „Tabu“ in der Weinheimer Stadthalle. Stückeinführung ist um 19.15 Uhr auf dem Balkon des Theaters.

Eintrittskarten gibt es im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim, Telefonnummer 06201/81 345 oder per E-Mail unter der Adresse kartenshop@diesbachmedien.de. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018