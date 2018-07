Überdurchschnittlich zuverlässig

Anzeige

Berlin.Wer schön sein will, muss nicht leiden. Das zumindest gilt für den Audi TT: Das Sportcoupé gilt seit seinem Erscheinen als Auto, das wegen seines Designs gelobt wird, vom Ur-Modell bis zur aktuellen Generation. Und wer TT fährt, bekommt es Experten zufolge mit einem überdurchschnittlich zuverlässigen Auto zu tun. Dass das als Coupé und Roadster gebaute Auto ein Musterknabe bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) ist, hat zwei Gründe. Zum einen ist das technische Rüstzeug gut. Zum anderen pflegt der typische TT-Fahrer sein Auto, verpasst keinen Servicetermin und schwingt wohl häufiger mal den Putzlappen.

Geringe Zulassungszahlen

Erst nach elf Jahren zur vierten HU gibt es statistische Auffälligkeiten: Etwas öfter als beim Durchschnitt werden gerissene Achsmanschetten bemängelt, und bei elfjährigen Exemplaren treten überdurchschnittlich oft Beleuchtungsmängel auf. Die TT-Zulassungszahlen sind so gering, dass das Modell in der aktuellen Pannenstatistik des ADAC nicht vorkommt. Zwar sammelt der Club für die interne Dokumentation Daten, doch beim TT fällt nichts an: Der ADAC notiert schlicht „keine Auffälligkeiten“.

Mit zwei Aktionen ist auch die Anzahl der Rückrufe von 2008 und 2009 niedrig. In die Werkstatt gebeten wurden die Halter wegen fehlerhaft fixierter C-Säulen-Verkleidungen und Schaltproblemen im Sport-Modus. Der Audi TT kam 1998 auf Basis des Golf IV erstmals auf den Markt, zunächst als Coupé, ein Jahr später als Roadster und wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Aufsehen erregte das Modell wegen seines Äußeren, aber auch wegen seiner anfangs unsicheren Fahreigenschaften in Extremsituationen, woraufhin Audi ein ESP nachrüstete, das ab dem Facelift von 2000 serienmäßig verbaut wurde. Die zweite, auf 4,18 Meter etwas verlängerte Version war zwischen 2006 und 2014 im Verkauf.