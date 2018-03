Übergriffe auf Bahn-Mitarbeiter nehmen zu

Anzeige

In Baden-Württemberg nehmen die Übergriffe gegen die Mitarbeiter der Deutschen Bahn immer weiter zu. 2017 stieg die Zahl nach Angaben in dem als vertraulich eingestuften Sicherheitsbericht der Deutschen Bahn AG für das Jahr 2017 auf 298 Fälle. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 gab es im Südwesten noch 257 Fälle. Im bundesweiten Vergleich wurden in den vergangenen beiden Jahren nur in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und Hessen mehr Übergriffe auf das Bahnpersonal gemeldet als im Südwesten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft rechnet mit einer höheren Dunkelziffer.