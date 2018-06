Übernachten geht hier für kleines Geld

Anzeige

Im deutschsprachigen Raum ist ein Wellnessurlaub oft kostspielig. In der ungarischen Spa-Metropole Bad Hévíz dagegen gibt es Übernachtungen im Privatzimmer schon ab 10 Euro und im Dreisternehotel ab 35 Euro. Seit drei Jahren wird kräftig in Qualitätstourismus investiert.

Im vergangenen Jahr hat Bad Hévíz das Qualitätszertifikat EuropeSpa des Europäischen Heilbäderverbandes erhalten: eine Bestätigung für die überdurchschnittlich hohen Hotelstandards in Ungarns zweitwichtigster Tourismus-Destination. Die modernen Wellnesshotels rund um den größten biologisch aktiven Thermalsee der Welt haben Thermalwasser und modern ausgestattete Wellness-Oasen im Haus. Seit drei Jahren unterstützt Bad Hévíz außerdem massiv den Ausbau von Privatzimmern, die in Bad Hévíz ein Zehntel aller Nächtigungen ausmachen. Vermieter bekommen von der Hévízer Selbstverwaltung 50 Prozent der einbezahlten Kurtaxe vom Vorjahr refundiert, wenn sie in ihre Appartements investieren. In den ersten beiden Jahren nahmen das jeweils 100 Vermieter in Anspruch und immer mehr schließen sich dem ungarischen Qualitätssicherungssystem an.

In vielen Privatunterkünften sind bereits Wlan und Klimaanlagen Standard, in einigen gibt es auch Saunas, Pools und Massageangebote. Der Bedarf an qualitativ hochwertigen Privatunterkünften steigt beständig an. 2016 konnte ein Zuwachs um 22 Prozent festgestellt werden, in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 sogar um 25 Prozent. Der Thermalsee, seine natürlichen Heilvorkommen, eine über 200-jährige Kurtradition und die überdurchschnittlich hohe fachärztliche Erfahrung sorgen jedes Jahr für eine Million Übernachtungen in Bad Hévíz. mk