Überraschender Sieg beim Dämmermarathon

Ein besonderes Lauferlebnis in der Region: der SRH Dämmermarathon (Bild). Die 15. Auflage sei „dem kleinen Jubiläum würdig“, sagte Christian Herbert, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur M3, der mit 9172 Startern rund 1200 Teilnehmer mehr als im Vorjahr vermelden konnte. Bei den Damen holte Merle Brunnée, Medizinstudentin aus Heidelberg, den Sieg. Bei den Männern dominierte Nikki Johnstone. Der Dämmermarathon startet erst am Abend. Am Mannheimer Wasserturm ist Start und Ziel, wo die Läufer in der Nacht von den Zuschauern wieder empfangen werden.