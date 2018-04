Überraschungen im Universum

Anzeige

150 Minuten echtes „Star Wars“-Gefühl, und am Ende werden die meisten Fans trotzdem zwiegespalten sein. Der achte und längste Film der Reihe bietet eine Vielzahl herausragender Momente, die sowohl inhaltlich als auch stilistisch in Erinnerung bleiben. Das ist, sieht man von den etwas langatmigen Passagen im Mittelteil ab, feines Science-Fiction-Entertainment. Viele Fragen brannten den Fans vor dem Kinostart des Films unter den Nägeln: Wird Luke Skywalker (Mark Hamill) tatsächlich die junge Rey (Daisy Ridley) ausbilden? Wird sie zur dunklen Seite der Macht wechseln? Oder läuft Kylo Ren (Adam Driver) zu den Rebellen über? Und was wird aus Leia Organa, nachdem ihre Darstellerin Carrie Fisher überraschend verstorben ist?

Sehr reduziert

Auf alle diese Fragen gibt der Film eine Antwort und doch hinterlässt er eine gewisse Leere, denn er reduziert „Star Wars“ auf die wichtigsten handelnden Personen. Dabei rücken die großen, fast schon philosophischen Fragen, die diese Welt seit jeher umgaben, leider ein Stück weit in den Hintergrund.

Trotzdem lockte „Star Wars“ einmal mehr Massen in die Kinos, in Deutschland lösten knapp sechs Millionen Menschen ein Kinoticket. Und doch werden die Zuschauer nach dem Film zwiegespalten gewesen sein. Die Macher um Autor und Regisseur Rian Johnson haben zwar ihr Versprechen eingehalten, keinen bloßen Brückenfilm vorzulegen, indes: Beim großen Ganzen geht kaum was voran. Der finale Kampf ist auf Teil IX, der 2019 in die Kinos kommt, verschoben. Zudem ist es schade, dass Chewbacca, wie auch die Roboter C-3PO und R2-D2, in „Die letzten Jedi“ nur eine untergeordnete Rolle spielen.