Überwältigende Frauen

Anzeige

Emotion ohne Pathos

Den „umständlichsten Nicht-Plot des Jahres“ nannte ein deutscher Fernsehkritiker das Ganze vor dem Start der ersten Staffel. Mag schon sein, dass in „Glow“ keine fiktiven Kontinente erobert werden müssen, keine gefährlichen Terroristen zu stoppen und auch keine Kriminalfälle zu lösen sind. Noch nicht einmal Superkräfte haben die schrägen „Gorgeous Ladies of Wrestling“, auch wenn die „Damen“ es mit ihren wunderbar schrillen Wrestlingkostümen mit jeden Comic-Helden aufnehmen könnten. Ist es da nicht umso erstaunlicher, dass man trotzdem wissen will, wie es mit ihnen weitergeht?

Die Autorinnen Liz Flahive und Carly Mensch („Orange Is the New Black“) lieben ihr Sujet und ihre Figuren, sie verstehen sich außerordentlich gut darauf, emotionale Momente und komische Situationen zu erschaffen, ohne dabei pathetisch beziehungsweise klamaukig zu werden. Das Überspitzte, das gerade Wrestling-Shows ausmacht, bleibt weitestgehend im Ring. Was die Ladies of Wrestling stattdessen so gorgeous, so herrlich macht, ist ihre Authentizität. Sie mögen eine ungewöhnliche Arbeit haben, aber doch ziemlich nachvollziehbare, aktuelle Probleme. Und die Frauenfiguren, die nicht so oft im Mittelpunkt des Geschehens stehen, dürfen zumindest Sätze sagen, die so klingen, als könnten echte Frauen sie gesagt haben. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018