Anzeige

Bensheim und Heppenheim haben von der Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar 2015 das Gütesiegel „Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ erhalten, Lorsch folgte 2016. Kriterien sind unter anderem Einzelhandelskonzepte, Bebauungspläne, Hilfestellungen für Zuzugswillige, das Kultur- und Freizeitangebot sowie die Familienfreundlichkeit der Kommune. Auch harte Standortfaktoren wie Wohnraum und Verkehrsinfrastruktur fließen in die Entscheidung mit ein.

Die Bergstraße bleibt insgesamt ein Zuzugsgebiet. Die gute geografische Lage und ein starker Wirtschaftsstandort mit attraktiven Arbeitgebern locken weiter Menschen in die Region. Das führt zu einem gesteigerten Bedarf an Wohnraum, Kindergartenplätzen und Freizeitangeboten. Der Kreis hat dem Komplex Wohnen daher in seinem Modellprojekt „Vision Bergstraße“ einen besonderen Stellenwert eingeräumt. Die Raumnutzung gilt als ausschlaggebend für die Entwicklung an der Bergstraße in den kommenden Jahrzehnten. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018