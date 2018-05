A 6 ist die schlimmste Staustrecke

Anzeige

Nach einer Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix war der Abschnitt der A 6 zwischen Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck die staureichste Straße Deutschlands im Jahr 2017. Pro Person standen Autofahrer hier durchschnittlich 69 Stunden im Stau. An zweiter Stelle in der Rangliste steht die B 27 in Stuttgart – allerdings mit lediglich 31 Staustunden im Jahr. Die Stadt mit dem höchsten Stauaufkommen ist München mit durchschnittlich 51 Staustunden, gefolgt von Hamburg und Berlin. Stuttgart landete wie im Jahr zuvor auf Rang 4: Autofahrer standen hier im Schnitt 44 Stunden im Stau.