Ab auf den Berg – und runterkommen

Anzeige

Kulinarisch setzt das Resort auf Spezialitäten der Südtiroler Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten sowie auf mediterrane, italienische Gerichte. In der Schauküche werden Speisen sowohl morgens als auch abends frisch vor den Augen und nach Wunsch der Gäste zubereitet. Für die Kleinsten gibt es ein eigenes Kinderbuffet, wobei die frisch zubereitete, knusprige Pizza aus dem hauseigenen Steinofen Klein und Groß gleichermaßen anzieht.

Nach einem Tag am Berg schmecken Raffinessen wie gegrillte Saltimbocca von der Gelbflossenmakrele mit cremigem Kresserisotto und rohen Gemüsesticks mit Knoblauchdip nach selbst hergestellter Pasta und einem würzigen Mango-Apfelsalat mit karamellisierten Kürbiskernen und Salami Felino aus der Toskana erst Recht richtig gut. Als süße Krönung des Abendmenüs (drei Vor- und fünf Hauptspeisen als Auswahl – vegetarisch inbegriffen – sind Standard) passt das Ananascarpaccio mit Honigtörtchen auch noch irgendwie in den Magen.

Lieblingstour zu Bergsee

Keine Frage: Während im Schenna Resort in kürzester Zeit ein Genussgipfel den nächsten jagt, braucht’s im Gebirge per pedes dafür etwas länger. Bergführer Michael Tschöll und die ausgebildete Wanderführerin Heidi Pföstl-Wörndle begleiten die Urlauber gerne durch die faszinierende Südtiroler Bergwelt mit ihren atemberaubenden Schluchten, imposanten Wasserfällen und bekannten Waalwegen durch die Weinberge. Heidis Anspruch hierbei ist stets, den Hotelgästen etwas Besonderes zu bieten. So führt sie diese einmal in der Woche zu spirituellen Kraftplätzen der Region, zum Gipfelerlebnis bei Sonnenaufgang, zu Schmankerltouren auf Almen und tief in die bewegte Südtiroler Geschichte hinein. „Meine Begeisterung für die Natur und unsere Bergwelt hat mich dazu bewogen, Wandertouren anzubieten. Frauen haben eine andere Art zu führen. Ich betrachte die Natur und die Umgebung mit wachsamen Augen und kann so unseren Gästen die Schönheit unserer herrlichen Berge näherbringen“, erklärt sie. Eine ihrer Lieblingstouren ist die Rundwanderung im Wansertal, das ist ein sehr ursprünglicher Fleck im hinteren Passeiertal. Vorbei an urigen Bauernhöfen mit blühenden Wiesen und wunderbar duftenden Wäldern geht’s zum Seebergsee. Diese Wanderung ist sehr abwechslungsreich und ein echter Geheimtipp. Der Jägersteig, die Gebirgsbäche und der Bergsee versprühen einen eigenen Zauber.

Dieser Zauber ist auch vom Sattel aus gut zu erleben: E-Mountainbiking erfreut sich in den Höhenlagen oberhalb der urbanen Stadt Meran immer größer werdender Beliebtheit. Während jedoch die Radwege entlang von Straßen und Flüssen oder vorbei an Weinbergen und Obstplantagen perfekt ausgewiesen sind, besteht auf den Hochplateaus der Berge hier und da noch Nachholbedarf. Denn nicht alle Wege sind dort für Biker geeignet, erst Recht nicht für Ungeübte. Und das ist nicht immer auf Wegweisern vermerkt. Daher ist es ratsam, mit einem Guide zu starten beziehungsweise an der Hotelrezeption nachzufragen, dort können auch E-Bikes gemietet werden.

Gut machbar ist zum Beispiel eine Almenrunde: Mit der Gondel „Meran 2000“ geht’s ins gleichnamige Wander- und Skigebiet wenige Minuten vom Schenna Resort entfernt. Über die Meraner Hütte kann die Öttenbacher Alm über einen breiten Forstweg angesteuert werden. Nach einer Stärkung mit frischer Buttermilch geht’s für Geübte steil hinauf auf die Mittager Alm und über die Kesselberg Alm zurück. Ungeübte sollten besser bis zum Abzweig in Richtung Kreuzjöchl zurückfahren, dort über den Grat entlang in Richtung Vöraner Alm und schließlich über Forstwege zurück via Hafling Dorf nach Schenna.

Wer einen Trip unternehmen möchte, der weniger in die Waden geht, sondern mehr das Bewusstsein bewegt, sollte mit Priska Pföstl den Weg in Lebensglück beschreiten. Sie lädt mehrmals wöchentlich zu geführten Meditationen ein und nimmt Gäste bei ihren Bewusstseins- und Transformationstagen (13./14. Oktober) mit auf eine Reise hin zu sich selbst, zur inneren Ruhe, Klarheit und Selbstliebe. Mit ihrem Programm ergänzt sie das umfangreiche Entspannungs- und Wohlfühlangebot des Resorts auf besonders tiefgehende Art und Weise. Sie möchte die Schönheit des Moments, des Lebens, vor Augen halten und arbeitet daher auch gerade an einem Buch mit kleinen Schritten und Tipps für ein erfülltes Sein. Denn Berge müssen manchmal gar nicht so hoch sein, um runterzukommen und ein Glücksgefühl zu verspüren.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.07.2018