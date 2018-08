Abgang wichtiger Spieler kompensiert

Anzeige

Spielertrainer beim FC Phoenix Nagelsberg ist seit 2017 Witali Baron, seit 2015 ist er als Spieler beim FC.

Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Spielzeit?

Baron: Na ja, ganz zufrieden kann man mit der letzten Saison nicht sein, schließlich haben wir in der Rückrunde im Endspurt die Tabellenführung und damit auch die Meisterschaft verspielt. Wir haben über die gesamte Vorrunde sehr guten Fußball gespielt sind hinten stabil gestanden und vorne hat unser Torjäger Ejmad Demaku für Tore gesorgt. In der Rückrunde hatten wir leider einige verletzungsbedingte Ausfälle, die wir nicht kompensieren konnten, da wir einfach in der Breite nicht ganz so gut aufgestellt waren. Deswegen konnten wir nicht so konstant durchspielen wie in der Vorrunde. Unser Ziel war ganz klar der Aufstieg und das haben wir nur mit viel Mühe erreicht“.