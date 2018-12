Abriss, Neubau und Widerstände

Bensheim.Im Frühjahr 2019 soll das Haus am Markt abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Planungen für das Großprojekt im Herzen der Innenstadt schreiten weiter voran. Allerdings ist die Stadt – Stand Mitte Dezember – immer noch auf der Suche nach einem Gastronomen für das Erdgeschoss.

Als heißer Kandidat galt bisher das Lorscher Back- und Brauhaus Drayß. Allerdings mussten MEGB und Rathausspitze Anfang Dezember einräumen, dass die Gespräche mit dem Familienbetrieb ausgesetzt wurden, weil dieser sich in einer „strategischen Neuausrichtung“ befinde. Allerdings sei man in Gesprächen mit weiteren Interessierten, teilten die Verantwortlichen mit. Wie schnell die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden können, wird sich demnächst zeigen. In den oberen Stockwerken des Neubaus, der bekanntlich an das alte Rathaus aus dem Jahr 1884 angelehnt sein wird, werden das Familienzentrum Bensheim und der Hospiz-Verein Bergstraße als Mieter einziehen.

Im Dachgeschoss ist ein Mehrzwecksaal für Veranstaltungen vorgesehen. Die öffentliche Toilettenanlage wird voraussichtlich auf der Rückseite des Gebäudes integriert. Ein Umzug der Tourist-Info ist hingegen vom Tisch. Die Anlaufstelle für Gäste der Stadt wird in die „Bretzel“ (Hauptstraße 53) ziehen, nachdem der Generationentreff dort Ende März schließt.

Wie hoch die Kosten für das neue Haus am Markt sein werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Eine Schätzung aus dem Jahr 2017 kommt auf 5,1 Millionen Euro. Es wäre keine Überraschung, wenn nach der Entwurfsplanung eine höhere Summe genannt werden muss.

Gegen das von der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossene Vorhaben am oberen Ende des Marktplatzes regt sich in der Bevölkerung nach wie vor Widerstand. An die Spitze der Protestbewegung hat sich die im Spätsommer gegründete „Vereinigung der mutigen Bürger“ um Unternehmer Edbill Grote gesetzt. Sie haben mehr als 800 Unterschriften gegen den Abriss gesammelt und prangern im Speziellen am Marktplatz sowie im Allgemeinen in Bensheim eine ihrer Meinung nach fehlgeleitete Politik an. Die Politik hätte sich von den Interessen und Bedürfnissen der Bürger entfernt, lautet ein Kritikpunkt der Vereinigung. dr

